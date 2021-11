Nhiều cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên phải cách ly tập trung ở trụ sở

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Lê Vi Phúc - Phó Chủ tịch TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - đã ký quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên để phòng, chống dịch Covid-19.