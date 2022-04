Nhiều cán bộ “nhúng chàm” vì vụ lợi, cố ý làm trái

2. Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án nâng cấp, cải tạo chợ Hợp Châu, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Các bị can bị khởi tố gồm: Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Châu Trần Văn Bình; Phó Bí thư thị trấn Hợp Châu Đào Xuân Định và Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tam Đảo Nguyễn Như Hùng. Trong đó, bị can Bình và bị can Định bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 360 BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án cải tạo, nâng cấp chợ Hợp Châu do UBND xã Hợp Châu (nay là UBND thị trấn Hợp Châu) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2015. Khi đó, ông Đào Xuân Định là Chủ tịch UBND xã Hợp Châu, còn ông Trần Văn Bình là Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Châu.

Khi các tiểu thương vào nhận ki ốt trong chợ Hợp Châu để kinh doanh, đã phát hiện và tố cáo các khoản tiền thu được từ nguồn xã hội hóa để xây dựng công trình không có trong sổ sách. Thanh tra huyện Tam Đảo vào cuộc và kết luận, chủ đầu tư là UBND xã Hợp Châu và đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trường An có sai phạm nghiệm thu công trình không đúng thiết kế được phê duyệt. Việc triển khai huy động và thông qua mức đóng góp tự nguyện của nhân dân, Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Châu có họp và đưa ra mức thu, nhưng UBND xã Hợp Châu không báo cáo HĐND xã Hợp Châu là chưa đúng với quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, việc UBND xã Hợp Châu không giao cho cán bộ kế toán ngân sách xã, mà giao cho thủ quỹ, văn thư UBND xã thu, quản lý khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân xây dựng chợ là chưa đúng quy định Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.