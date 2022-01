Nhiều cán bộ CDC Nghệ An đã trở lại làm việc

Your browser does not support the audio element.

Ngày 4/1, lãnh đạo ngành y tế Nghệ An cho biết, công việc tại CDC Nghệ An đang diễn ra bình thường sau sự cố xảy ra vừa qua. Ngoài 2 cán bộ bị Bộ Công an khởi tố là ông Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế toán trưởng CDC Nghệ An), những người khác được Bộ Công an mời ra làm việc đều đã được cho về.

Cụ thể, trước đó Bộ Công an đã mời 11 người tại Nghệ An ra phối hợp điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vụ nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương.