Nhiều ca bệnh nguy kịch sau khi trở về từ châu Phi, có chung biểu hiện bệnh

Bệnh nhân sốt rét điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: T.S.

Ngày 20/8, bác sĩ Nguyễn Đức Minh - Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cảnh báo về căn bệnh tưởng như đã quên lãng tại Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân đầu tiên là chị L.T.M (33 tuổi, Lào Cai), có tiền sử du lịch châu Phi cách đây 3 tháng, thời gian đi là khoảng 1 tháng.

Sau khi về nước, chị bắt đầu sốt cao 40°C, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, da xanh xao. Điều trị tại các bệnh viện trước hơn 1 tháng với chẩn đoán hội chứng thực bào máu nhưng không cải thiện, người bệnh vẫn sốt cao liên tục, giảm 3 dòng máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu).

Gần đây, chị xuất hiện tình trạng co giật, rối loạn ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trường hợp thứ hai là anh N.V.K. (45 tuổi, Hưng Yên) - là công nhân xuất khẩu lao động tại Mali (châu Phi). Sau khi trở về, anh xuất hiện sốt cao từng cơn (39oC), rét run toàn thân, đau tức vùng hạ sườn phải, người mệt mỏi, ăn uống kém.

Nhập viện tại cơ sở y tế, anh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, suy gan cấp, người mệt nhiều, đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng da và củng mạc mắt vàng, rét run toàn thân, sốc, suy đa tạng, thở ôxy kính.

Trường hợp thứ ba là chị V.T.P. (38 tuổi, Hải Phòng) vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc tại Nigeria. Ngay sau khi về nước, chị P. xuất hiện sốt, mệt mỏi và được người nhà phát hiện trong tình trạng hôn mê, được đưa ngay vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, do tình trạng hôn mê sâu, người bệnh được đặt ống nội khí quản, ngay lập tức được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi kiểm tra, xét nghiệm, cả ba bệnh nhân đều được khẳng định dương tính với ký sinh trùng sốt rét ác tính do Plasmodium falciparum.

Hiện nay, tình trạng của bệnh nhân K. đã hồi phục ổn định, được xuất viện. Bệnh nhân M. và bệnh nhân P. tiếp tục được điều trị và theo dõi chăt chẽ.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh cho biết, sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền qua muỗi Anopheles, thường gặp ở các quốc gia nhiệt đới.

Biểu hiện điển hình là các cơn sốt với 3 giai đoạn: sốt nóng, rét run, vã mồ hôi. Tuy nhiên, nếu không khai thác kỹ bệnh sử và biểu hiện bệnh, rất dễ chẩn đoán nhầm.

Đặc biệt khi có các biến chứng nặng như sốc, suy đa tạng hoặc tổn thương não, nguy cơ tử vong là rất cao nếu không điều trị kịp thời.

Với những người có triệu chứng sốt cấp tính sau khi đi nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, bác sĩ khuyến cáo cần đến ngay bệnh viện đúng chuyên khoa để xét nghiệm, chẩn đoán kịp thời.

Những người chuẩn bị đi đến những vùng có yếu tố nguy cơ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng bệnh, hoặc uống thuốc dự phòng bệnh để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm.