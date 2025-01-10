Nhiều bệnh viện lớn bị tấn công mạng, dữ liệu bệnh nhân bị rao bán trên diễn đàn hacker

Tội phạm mạng nhắm đến các cơ quan, tổ chức trọng yếu, trong đó có y tế.

Tại tọa đàm về nhu cầu và tổ chức đào tạo an ninh mạng tại Việt Nam do Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng và bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Tội phạm mạng nhắm đến các cơ quan, tổ chức trọng yếu, trong đó có y tế. Theo báo cáo tại Việt Nam, các vụ tấn công mạng vào hệ thống y tế đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang, hệ thống máy chủ ảo hóa của bệnh viện bị tin tặc tấn công mạng làm cho toàn bộ dữ liệu bị mã hóa, hệ thống bị ngưng trệ, không thể hoạt động.

Tháng 3/2024, một số IP ảo nước ngoài tấn công vào website lấy số khám bệnh trực tuyến của Bệnh viện Tim TPHCM khiến bệnh viện phải đóng hệ thống lấy số để khắc phục và chạy hệ thống dự phòng.

Theo thông tin từ diễn đàn tội phạm mạng, tháng 6/2024 tin tặc đã rao bán thông tin 112.000 hồ sơ của bệnh nhân và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc bao gồm tên, thông tin liên lạc, hồ sơ y tế và thông tin tài chính.