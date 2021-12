Nhiều bệnh nhân ung thư nguy hiểm sau dịch COVID-19

ThS.BS Nguyễn Triệu Vũ, trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện TP Thủ Đức, cho biết từ khi thành phố nới lỏng các biện pháp phong tỏa, khoa Ung bướu bệnh viện TP Thủ Đức đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám khi bệnh nặng hơn, nguyên nhân do việc đi lại khó khăn, kinh tế sụt giảm và tâm lý sợ nhiễm COVID-19 khi đến bệnh viện.

Việc khối u diễn tiến nặng hơn sẽ khiến điều trị khó khăn, tốn kém và kéo dài hơn nhiều, bệnh nhân sẽ bị suy kiệt, đau đớn và giảm đi thời gian và chất lượng cuộc sống.

Hiện tại việc đi lại đã dễ dàng hơn do đó các bệnh nhân nên quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, đặc biệt các bệnh nhân ung thư phải được chích ngừa COVID-19 đầy đủ do đây là nhóm bệnh nhân dễ bị trở nặng nhất nếu chẳng may mắc COVID-19.

Các bệnh nhân ở tỉnh không quay lại bệnh viện được nên duy trì liên lạc với khoa hoặc bác sĩ đang theo dõi cho mình để kịp thời thông báo các triệu chứng hoặc dấu hiệu bất thường.

Các bệnh viện cũng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ xét nghiệm điều trị cho bệnh nhân để họ có thể đến các bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị và duy trì liên lạc qua điện thoại, email, trang web hoặc các mạng xã hội khác, nhất là các trường hợp cấp cứu.

Các bệnh viện địa phương cũng nên phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa nhằm giải quyết tốt nhất cho bệnh nhân. Lâu dài vẫn là phát triển hệ thống y tế đồng bộ, tránh tập trung quá nhiều về các trung tâm lớn, như dịch COVID-19 vừa qua cho thấy khi các trung tâm lớn bị phong tỏa sẽ ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân.