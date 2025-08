Nhiệm vụ A80 là gì, tổ chức ở đâu và diễn ra khi nào?

Những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được quy định tại tiểu mục 1.6 Mục 1 Phần II Hướng dẫn 179-HD/BTGTW năm 2024 tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Các chiến sĩ tập luyện cho nhiệm vụ A80

Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Theo Công văn 2620/VPCP-KGVX năm 2025 của Văn phòng Chính phủ, về việc chuẩn bị triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), để kịp thời triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Văn bản số 07-CV/BCĐTW ngày 18/3/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; xây dựng Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm và Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt; xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm và chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; khẩn trương xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, Nhân dân dự Lễ kỷ niệm, các hoạt động kỷ niệm và chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức và mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội sáng ngày 1/9/2025.