Nhét tờ tiền vào khe cửa tủ lạnh: Phép thử quan trọng giúp tiết kiệm cả triệu tiền điện, nhiều nhà chưa biết

Trường hợp này cũng xảy ra thường xuyên. Nguyên nhân có thể do bạn điều chỉnh nhiệt độ sai. Ngăn đá và ngăn mát của tủ lạnh đều có bộ điều chỉnh nhiệt riêng, bạn nên kiểm tra từng phần và điều chỉnh lại cho phù hợp. Nhiệt độ lý tưởng ở ngăn mát tủ lạnh ở 4,5 độ C và dưới -16 độ C ở ngăn đá.

Vỏ tủ lạnh quá nóng

Bất cứ thiết bị điện nào hoạt động quá nóng đều không tốt. Tủ lạnh cũng vậy. Thông thường, bạn hay gặp tình trạng tủ lạnh bị nóng lên vào mùa hè. Lúc nãy, hãy kiểm tra lại vị trí của tủ lạnh. Không nên để tủ lạnh quá sát tường vì như vậy nhiệt lượng sinh ra trong quá trình tủ làm việc sẽ không thể tỏa ra ngoài môi trường được. Điều này kiến tủ bị nóng lên. Hãy đặt tủ ở nơi thoáng mát, khô ráo, các cạnh và lưng tủ không nên kê sát vào tường.

Ngoài ra, việc để quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh khiến tủ hoạt động quá tải cũng có thể làm vỏ của tủ trở nên nóng hơn bình thường. Lúc này, bạn cần phải sắp xếp lại các thực phẩm trong tủ một cách hợp lý.

Nếu đã thử điều chỉnh lại vị trí, lượng thực phẩm trong tủ nhưng tủ vẫn chạy liên tục không ngắt và vỏ quá nóng thì đây là lúc bạn cần liên hệ với thợ sửa chữa.

