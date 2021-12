Nhậu đến đêm, người chồng gặp sự cố bất ngờ từ 'âm mưu' của vợ

Nhiều người vì quá ham vui trong những cuộc nhậu mà lỡ dở việc hệ trọng hay gặp nhiều trục trặc, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Người đàn ông dưới đây là một ví dụ điển hình.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.