Nhật ký đẫm nước mắt của bà Nga 'Thương Ngày Nắng Về'

Trong tập 52 Thương Ngày Nắng Về lên sóng tối 1/8, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã tự ý thức được thời gian của mình không còn nhiều. Bà tranh thủ viết nhật ký, làm hết những điều cần làm, kể cả việc tự chuẩn bị cho mình một tấm ảnh thờ.

"Em sẽ bảo họ in một bức thật lớn, bằng nửa bức tường để em được ngắm các con, các cháu rõ hơn, để cho cái đầu óc lẫn lộn của em không quên mặt đứa nào. Em cũng muốn có riêng cho mình một bức ảnh thờ. Ảnh với chả hình. Chẳng biết ảnh thờ của em có đẹp không nhưng chắc chắn không thể trẻ trung như anh được.