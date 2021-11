Nhật Kim Anh tiết lộ ca khúc 'Lâu đài cát' ban đầu không phải của mình

Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ đặc biệt dành tặng khán giả bản hit một thời Lâu đài cát với sự hỗ trợ minh họa của Nguyễn Đình Vũ. Nói thêm về ca khúc đưa mình đến gần hơn với công chúng, Nhật Kim Anh đặc biệt tiết lộ: "Thật ra em rất là may mắn, may mắn là được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết ca khúc này. Nhưng đúng ra ca khúc này là của một bạn khác... nhưng mà may mắn làm sao khi gặp nhau anh Nguyễn Hồng Thuận đã quý quá và quyết định giao bài này cho mình. Từ ngày anh Thuận giao bài hát đó cho Kim Anh thì Kim Anh bắt đầu thu âm, quay MV... và từ đó khán giả với bắt đầu biết đến Nhật Kim Anh với ca khúc đầu tiên Lâu đài cát".

Nhật Kim Anh

Sau khi thành công với ca hát, nữ ca sĩ đã quyết định dấn thân sang điện ảnh. Để có được những vai diễn đầu tiên cô vẫn phải đi casting, khởi đầu là những vai phụ mờ nhạt. Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Nhật Kim Anh là Cầm trong phim Long thành cầm giả ca. Đây là vai diễn mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ 1 và cũng là bộ phim dự đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. "Ngoài phim truyền hình Một cơn mê ra thì Long thành cầm giả ca là bộ phim đánh dấu, cũng là bước ngoặt, lật qua một trang mới đối với Nhật Kim Anh. Giúp mình bước qua một lĩnh vực đặc biệt đó là điện ảnh", giọng ca Lâu đài cát nói.