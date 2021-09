Nhật Kim Anh khóc mừng sinh nhật con, nhắc đến chồng cũ

Nữ diễn viên cho hay, phòng ngủ được hoàn thiện gấp rút trong vòng 2 tháng, mục đích để kịp đón bé Tin lên sống, nhưng vì dịch bệnh nên mọi kế hoạch đều lùi lại.

Trong phòng có tranh mẹ con Nhật Kim Anh, tủ quần áo, cầu trượt..., và những món đồ phục vụ cho việc học tập, giải trí của nhóc tỳ.

Your browser does not support the video tag.

"Chúc cho con trai của mẹ luôn khỏe mạnh, cho dù là con ở bên ba hay bên mẹ thì con cũng luôn yêu thương cả hai.