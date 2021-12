Nhặt được túi xách có 9 triệu đồng, công an xã tìm trả lại cho khổ chủ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh vừa tiến hành trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 1989, trú tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh). Số tài sản này chị Huyền đánh rơi khi đi trên đường.