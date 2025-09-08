Nhật Bản tưởng niệm 74.000 nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

Cũng giống như Hiroshima, Nagasaki là thành phố thứ hai của Nhật Bản bị ném bom nguyên tử cách đây tròn 80 năm - thảm họa này khiến khoảng 74.000 người thiệt mạng (bao gồm cả những người đã mất trong năm qua) và được xem là một trong những trang đen tối nhất của lịch sử nhân loại.

Sáng nay (9/8), Nhật Bản đã tổ chức Lễ tưởng niệm Hòa bình 80 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki tại Công viên Hòa bình. Bất chấp trời mưa lớn, khoảng 2.600 quan khách, đại diện của những người còn sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử, gia đình của những người đã khuất, Thủ tướng Ishiba Shigeru và đại sứ từ 95 quốc gia và khu vực, bao gồm các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Mỹ và Vương quốc Anh…, đã tham dự sự kiện.

Những người tham gia lễ tưởng niệm Hòa bình đã cùng nhau cầu nguyện để thế giới luôn hòa bình và không có vũ khí hạt nhân. Ảnh: NHK

Đúng 11h02 phút (theo giờ địa phương) - thời điểm quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố Nagasaki cách đây tròn 80 năm, tất cả những người tham gia buổi lễ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nạn nhân của thảm họa. Một dàn đồng ca Himawari (hoa hướng dương) của 30 nạn nhân bom nguyên tử cũng đã cất cao tiếng hát với tên bài hát “Không có lần thứ hai” - như để kêu gọi và nhắn gửi đến toàn thế giới cùng nhau hành động vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, chấm dứt chiến tranh và không để xảy ra thêm bất cứ cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nào khác.

Phát biểu trong Tuyên ngôn Hòa bình gửi đến thế giới, Thị trưởng thành phố Nagasaki - ông Shiro Suzuki cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế liên quan vấn đề vũ khí hạt nhân đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi những bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, sự tồn tại của vũ khí hạt nhân đang ngày càng đe dọa đối với nhân loại, vì vậy, các quốc gia cần sớm gạt bỏ lợi ích cá nhân và thực hiện sự thay đổi theo hướng xóa bỏ vũ khí hạt nhân; kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức các cuộc xung đột đang diễn ra trên toàn thế giới; đồng thời khẳng định mong muốn Nagasaki phải là thành phố cuối cùng trên thế giới bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử.

Ông Suzuki nói: “Chúng tôi kêu gọi các nước hãy chấm dứt ngay những tranh chấp bằng cách lấy bạo lực chống bạo lực. Vòng luẩn quẩn giữa đối lập và chia rẽ đã khiến xung đột ngày một nghiêm trọng hơn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chiến tranh hạt nhân chắc chắn sẽ xảy ra, đe dọa sự tồn vong của từng người trong chúng ta. Hãy dừng lại trước khi quá muộn”.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ishiba Shigheru khẳng định, Nhật Bản - đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử, sẽ nỗ lực và “không bao giờ để cho thảm họa như đã từng xảy ra tại Nagasaki và Hiroshima tái diễn ở bất cứ nơi đâu lần nữa”, đồng thời nhấn mạnh: “Đã 80 năm trôi qua, nhưng Cộng động quốc tế vẫn có một sự chia rẽ xung quanh vấn đề phi hạt nhân hóa và đang tiếp tục đối mặt với một môi trường an ninh vô cùng khắc nghiệt. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản - với tư cách là đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử, cho dù có ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu, vẫn thực hiện sứ mệnh của mình, kiên định 3 nguyên tắc phi hạt nhân hóa, cùng Cộng đồng quốc tế nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chiến tranh hạt nhân”.

Vụ ném bom tại Nagasaki xảy ra 3 ngày sau khi quả bom nguyên tử có tên gọi “Little Boy” được thả xuống và tàn phá thành phố Hiroshima, cách Nagasaki khoảng 300km. Ước tính, khoảng 74.000 người đã thiệt mạng vào cuối năm 1945, và nhiều người khác phải hứng chịu những hệ lụy như bỏng, phóng xạ trong thời gian dài sau vụ tấn công.

Theo số liệu thống kê của Nhật Bản, tính đến nay, số người sống sót sau hai vụ ném bom tại Hiroshima và Nagasaki lần đầu tiên đã giảm xuống dưới 100.000 người. Trong khi độ tuổi trung bình của những nạn nhân này đều vượt quá tuổi 86.