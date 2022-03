Nhật Bản trợ cấp khẩn cho sinh viên nước ngoài gặp khó khăn do Covid-19

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai chương trình trợ cấp khẩn cấp cho các sinh viên nước ngoài gặp khó khăn về kinh tế do chưa tìm được việc làm thêm hoặc các lý do khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo chương trình này, các sinh viên nước ngoài nhập cảnh và nhập học vào các trường đại học hoặc cơ sở giáo dục khác ở Nhật Bản trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3/2022 đủ điều kiện hưởng trợ cấp có thể nộp đơn xin trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt 100.000 yen/người (860 USD). Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ trợ cấp số tiền tương tự cho các sinh viên Nhật Bản và sinh viên nước ngoài đã đăng ký nhập học ở các trường đại học và cơ sở giáo dục khác nhưng đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch. Theo Đài truyền hình NHK, tiền trợ cấp sẽ được chuyển cho người thụ hưởng vào cuối tháng 3 sau khi các cơ quan chức năng Nhật Bản hoàn thành thẩm duyệt đơn xin trợ cấp. Cùng với chương trình trợ cấp trên, trong thời gian từ nay tới cuối tháng 5, Nhật Bản sẽ triển khai chương trình ưu tiên cấp phép nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho họ nhập học vào các cơ sở giáo dục ở nước này. Theo đó, các chỗ trống trên những chuyến bay hằng ngày sẽ được phân bổ cho các sinh viên nước ngoài muốn học tập ở Nhật Bản. Đầu tháng 3 này, Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với người nước ngoài nhập cảnh vào nước này không vì mục đích du lịch.