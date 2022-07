Nhật Bản tổ chức bầu cử Thượng viện

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo ngày 13/6/2022. Ảnh (tư liệu): Kyodo/TTXVN

Tại cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này, có 125 trong số 248 ghế sẽ được bầu lại, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa.

Tham gia chạy đua vào Thượng viện năm nay có 545 ứng cử viên, nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ. Trong cuộc bầu cử này, mỗi cử tri sẽ có 2 lá phiếu, trong đó 1 phiếu để bầu cho ứng cử viên mà họ lựa chọn trong hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 1 phiếu để bầu cho đảng mà họ ủng hộ theo hình thức đại diện tỷ lệ.

Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo công bố trước đó cho thấy liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh có thể giành hơn 50% trong tổng số 125 ghế được bầu lại. Về phía phe đối lập, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản có thể gặp khó khăn trong việc duy trì 23 ghế đang có trước bầu cử, trong khi đảng Duy tân Nhật Bản có thể sẽ giành một số lượng ghế đáng kể so với trước bầu cử.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử thực tế có thể sẽ thay đổi do có gần 40% số người tham gia thăm dò chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên cũng như đảng phái nào. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe có ảnh hưởng như thế nào tới tâm lý của cử tri trong cuộc bầu cử lần này.