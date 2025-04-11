Nhật Bản tặng huân chương cao quý cho ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản ngày 3/11 công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2025.

Theo danh sách này, trong số những người được trao tặng lần này có 3 cá nhân Việt Nam được vinh danh vì những đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.