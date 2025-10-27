Nhật Bản siết chặt an ninh để đón Tổng thống Mỹ Trump

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhật Bản. Theo kế hoạch, hôm nay (27/10), Tổng thống Trump sẽ đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Trong thời gian ở thăm, ông Trump sẽ có cuộc hội kiến với Nhà vua Nhật Bản. Tâm điểm của chuyến thăm là cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và bà Takaichi Sanae – nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày mai 28/10.

Nhật Bản huy động cảnh khuyển bảo đảm an ninh. Ảnh: NHK.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, tại hội đàm, vấn đề hợp tác đầu tư để tăng cường năng lực đóng tàu của hai nước, cung cấp các khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm, để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc sẽ là những chủ để chính. Hai bên cũng đang điều phối để có thể ký kết – trao đổi biên bản ghi nhớ (MOU) về các vấn đề này. Đặc biệt, việc thực hiện thỏa thuận thương mại Nhật - Mỹ, mà trọng tâm là kế hoạch đầu tư lên tới 550 tỷ USD từ Nhật Bản sang Mỹ, cùng các vấn đề còn tồn đọng cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng thương mại Mỹ Howard Lutnick đã có mặt tại Tokyo từ hôm qua. Đặc biệt, Nhật Bản đã siết chặt an ninh ở mức độ cao nhất, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của ông Trump. Cơ quan cảnh sát Nhật Bản cho biết đã huy động một lực lượng lên tới 18.000 người, với cơ chế trực chiến 24/24 trong khu vực nội đô Tokyo.

Sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Takaichi tới Malaysia để dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với những thành công bước đầu, cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật – Mỹ lần này được coi là phép thử đối với sách lược ngoại giao mới của Nhật Bản – một sách lược “mang đậm sắc màu Takaichi Sanae”.