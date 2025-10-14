Nhật Bản ra mắt 'máy giặt người' giúp làm sạch và sấy khô cơ thể

'Máy giặt người" mang đến trải nghiệm tắm rửa, thư giãn được người dùng đánh giá rất hài lòng - Ảnh: PR Times

Sản phẩm này có tên Mirai Ningen Sentakki (tạm dịch: Máy giặt con người của tương lai), do công ty Science - một doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị phòng tắm tại Osaka phát triển. Thiết bị được đặt tên tiếng Anh là Human Washer in the Future, phản ánh ý tưởng mang lại trải nghiệm tắm rửa trong tương lai gần.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần bước vào buồng, nằm ngả người thoải mái và đóng nắp lại. Hình ảnh thư giãn như biển xanh hay hoàng hôn sẽ hiển thị trên màn hình, kèm theo âm nhạc nhẹ nhàng. Trong khi đó, hệ thống tự động bơm nước pha xà phòng để làm sạch cơ thể.

Sau khi ngâm và "tẩy rửa" xong, nước được rút ra, hàng chục vòi phun tinh chỉnh sẽ xả sạch bọt xà phòng và cuối cùng là thổi gió ấm để hong khô cơ thể, giúp người dùng bước ra trong trạng thái sạch sẽ và thư thái, mà không cần bất kỳ thao tác chà rửa hay lau khô nào.

Ban đầu, Mirai Ningen Sentakki được tạo ra như 1 mẫu ý tưởng cho thế giới tương lai, nhưng hiện đã có 1 phiên bản hoạt động thực tế được trưng bày tại Triển lãm Thế giới Expo 2025 ở Osaka.

Khách tham quan đã được trực tiếp trải nghiệm thiết bị, theo khảo sát giữa năm nay, 77,6% người dùng cho biết rất hài lòng với sản phẩm này, vì chẳng phải tốn sức kì cọ mà cơ thể vẫn sạch bong và thơm tho.

Trước phản ứng tích cực của khách hàng và các khách sạn, công ty Science cho biết đã nhận đơn đặt hàng 6 thiết bị để lắp đặt tại các khách sạn và khu vui chơi, spa, phòng tắm công cộng tại Nhật Bản.

Sau khi triển lãm Expo 2025 kết thúc, mẫu trưng bày đầu tiên sẽ được chuyển về phòng trưng bày của Science tại tòa Shin Osaka Central Tower vào cuối tháng 11 và khách vẫn có thể đến thử miễn phí.

Dù được quan tâm, "máy giặt người" vẫn chưa được bán cho khách hàng cá nhân do giá thành và chi phí lắp đặt cao, ước tính tương đương 1 chiếc xe sang nhập khẩu. Tuy nhiên, với việc các khách sạn bắt đầu đưa thiết bị này vào phục vụ, du khách sắp tới Nhật có thể là những người đầu tiên trải nghiệm tắm - giặt - sấy khô toàn thân trong cùng 1 thiết bị.