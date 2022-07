Nhật Bản phát triển thiết bị ngăn ngừa trẻ em bị bỏ lại trong xe

Nhiều người đã ủng hộ việc giới thiệu những công nghệ mới nhằm ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra tại các trường mầm non, nơi thường xuyên rơi vào cảnh thiếu nhân viên.

Ngoài ra, công ty Sanyo Trading có trụ sở tại Tokyo đang chuẩn bị giới thiệu các cảm biến , do các công ty châu Âu phát triển có thể lắp đặt trên xe buýt, tại thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Masako Maeda thuộc Đại học Konan, Kobe, chuyên gia về hệ thống giám sát trường mầm non, mặc dù công nghệ có thể giảm thiểu tai nạn nhưng ý thức về an toàn mới là quan trọng nhất và nhân viên mầm non phải được đào tạo để tránh tai nạn.

Bà cho rằng nên ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý các thủ tục giấy tờ và các công việc khác nhằm giảm gánh nặng cho nhân viên nhà trẻ, giúp họ có nhiều thời gian tương tác với trẻ hơn./.

Xuân Giao (TTXVN/Vietnam+)