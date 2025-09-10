Nhật Bản phát cảnh báo đặc biệt về mưa lớn do bão Halong

Nước sông dâng cao do mưa lớn tại Akita, Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Cảnh báo nhấn mạnh nguy cơ đe dọa tính mạng và kêu gọi người dân đề phòng sạt lở đất, ngập lụt, đồng thời nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo JMA, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là đảo Hachijo, cách Tokyo khoảng 280 km về phía Nam. Bão Halong, cơn bão thứ 22 trong năm tại Nhật Bản, đang di chuyển theo hướng Đông Bắc trên Thái Bình Dương, mang theo gió mạnh và mưa lớn có nguy cơ làm sập các công trình.