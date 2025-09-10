Nhật Bản phát cảnh báo đặc biệt về mưa lớn do bão Halong

09/10/2025 12:46

Ngày 9/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phát đi cảnh báo đặc biệt về mưa lớn tại quần đảo Izu, phía Nam thủ đô Tokyo, do ảnh hưởng của bão Halong.

Nước sông dâng cao do mưa lớn tại Akita, Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Cảnh báo nhấn mạnh nguy cơ đe dọa tính mạng và kêu gọi người dân đề phòng sạt lở đất, ngập lụt, đồng thời nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo JMA, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là đảo Hachijo, cách Tokyo khoảng 280 km về phía Nam. Bão Halong, cơn bão thứ 22 trong năm tại Nhật Bản, đang di chuyển theo hướng Đông Bắc trên Thái Bình Dương, mang theo gió mạnh và mưa lớn có nguy cơ làm sập các công trình.

Tính đến 7h sáng (giờ địa phương, tức 5h theo giờ Việt Nam), tâm bão nằm cách đảo Hachijo khoảng 70 km về phía Đông - Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 30 km, với sức gió mạnh nhất lên tới 252 km/h.

