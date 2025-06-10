Nhật Bản nhiều khả năng sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên

Đây cũng là thời điểm then chốt để nhà lãnh đạo này chứng tỏ năng lực “chèo lái” của mình nhằm củng cố liên minh cầm quyền, thúc đẩy các chính sách ưu tiên nhằm ứng phó với các thách thức của Nhật Bản cả về đối nội và đối ngoại.

Bà Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của bà Takaichi có ý nghĩa như thế nào?

Thắng lợi của bà Takaichi được cho là khá bất ngờ với giới quan sát và dư luận Nhật Bản. Kể từ khi chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu, đối thủ trẻ của bà Takaichi là ông Koizumi Shinjiro được đánh giá rất cao. Quá trình tranh cử chứng kiến sự rượt đuổi sít sao giữa 2 ứng cử viên này. Nếu như bà Takaichi nhận được sự ủng hộ từ các đảng viên LDP thuộc các khu vực Kansai và thủ đô Tokyo, thì ông Koizumi có được hậu thuẫn từ tỉnh Kanagawa và Okayama.

Cương lĩnh tranh cử của 2 bên cũng có trọng lượng như nhau. Trong khi bà Takaichi nhấn mạnh sẽ “biến những lo lắng của người dân thành những niềm hy vọng”, thì ông Kozumi khẳng định “sẽ kế tục một phần chính sách của Thủ tướng Ishiba về phát triển nông nghiệp - nông thôn và bảo vệ người dân trước thảm họa tự nhiên”.

Thực tế cho thấy, cả 2 ứng cử viên đều có cách tiếp cận tự nhiên và thuyết phục. Ngay trước thời điểm bỏ phiếu chưa đầy 24 giờ, màn rượt đuổi vẫn tiếp diễn đầy kịch tính. Theo kết quả thăm dò dư luận của Hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản - NHK, Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản Koizumi Shinjiro dẫn đầu ở phân khúc phiếu của các Nghị sỹ, còn ở phân khúc phiếu của các đảng viên, bà Takaichi lại chiếm vị trí số 1.

Trong khi đó, Đài truyền hình Nippon Television cho biết, bà Takaichi dẫn đầu với 35% ủng hộ, đứng ở vị trí thứ 2 là ông Koizumi với 28%. Tuy nhiên, nếu tính thêm phiếu của các Nghị sỹ thuộc LDP, ông Koizumi lại cao hơn với 160 phiếu thuận và bà Takaichi chỉ có trên 150 phiếu. Cả hai ứng cử viên rượt đuổi sít sao và cùng nhau bước vào vòng chung kết đầy may rủi. Tại đây, bà Takaichi đã giành thắng lợi một cách ngoạn mục với chênh lệch 19 phiếu thuận so với ông Koizumi.

Chiến thắng này của bà Takaichi cho thấy một sự thay đổi rất lớn trong quan điểm về bình đẳng giới trong xã hội Nhật Bản. Nước này vẫn đang có cách nghĩ khá bảo thủ về vấn đề trên, nhưng với sự xuất hiện của một nữ lãnh đạo, cán cân quyền lực giữa nam giới và phụ nữ đã có sự thay đổi đáng kể. Người dân Nhật Bản đang thực sự mong muốn bà Takaichi sẽ biến những hy vọng của họ thành sự thật, chứ không chỉ mãi là những giấc mơ đẹp nhưng xa vời.

Thách thức của tân lãnh đạo LDP

Chặng đường trước mắt của cá nhân bà Takaichi cùng toàn bộ LDP và Liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Công minh (Komei) vô cùng thách thức, thậm chí có những cửa ải rất khó vượt qua, trong đó, có những vấn đề đã khiến nhiều nhân vật tiền nhiệm của bà Takaichi phải “nửa đường đứt gánh”, mà Thủ tướng - Chủ tịch đảng Ishiba Shigeru là một minh chứng rõ ràng nhất. Vấn đề đầu tiên là bà Takaichi phải vượt qua được cuộc bỏ phiếu chỉ định Thủ tướng mới tại lưỡng viện Quốc hội. Đây sẽ chỉ là hoạt động mang tính thủ tục, nếu Liên minh cầm quyền có được vị thế quá bán tại Quốc hội như trước đây.

Tuy nhiên hiện nay, với thế thiểu số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, kết quả bỏ phiếu vẫn đang là ẩn số và ẩn số này buộc LDP và tân Chủ tịch phải giải quyết một cách thực chất quan hệ với các đảng đối lập để có thêm phiếu thuận. Trong một tuyên bố vừa được đưa ra hôm qua (5/10), bà Takaichi cho biết sẽ xem xét việc mở rộng liên minh cầm quyền, hướng tới ổn định chính trị bền vững. Việc mở rộng liên minh cầm quyền đồng nghĩa với việc LDP phải chấp nhận nhiều yêu sách của phe đối lập cùng việc chia sẻ quyền lực.

Trong số các yêu sách mà phe đối lập đưa ra, có nhiều đòi hỏi dẫn tới làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, ví dụ như yêu cầu cắt giảm nhiều sắc thuế và lệ phí… Việc này sẽ mang lại những khó khăn hơn nữa trong việc thực hiện các cam kết mà LDP và cá nhân tân Chủ tịch đưa ra đối với quốc dân đồng bào. Trong khi đó, việc chia sẻ quyền lực sẽ tạo ra những hệ lụy khó lường, đẩy LDP sâu hơn vào vòng luẩn quẩn với bài toán thiểu số tại cả hai viện Quốc hội.

Trong bối cảnh đó, việc giải quyết các vấn đề nội bộ của LDP cũng không hề đơn giản, trong khi LDP đang bị mất lòng tin từ phía công luận và cử tri do hàng loạt các vấn đề, dẫn tới những thất bại nghiêm trọng tại 2 cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện gần đây. Vì vậy, song song với việc giải quyết các mối quan hệ với phe đối lập, bà Takaichi còn phải xử lý gấp vấn đề nội bộ đảng. Cũng trong ngày hôm qua, bà Takaichi cho biết sẽ kiện toàn bộ máy trong đảng ngay trong nửa đầu tuần này và đây cũng là khâu đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát.

Thay đổi trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản

Dù bà Takaichi có vượt qua các cửa ải nội chính thì vấn đề ngay tiếp sau sẽ là hàng rào thuế quan của Mỹ và cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump đang được thu xếp vào cuối tháng 10 này. Việc người đứng đầu Nhà Trắng đánh giá như thế nào về vị nữ Thủ tướng vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì hé lộ, trong khi ông Trump nổi tiếng là khó đoán định trong nhiều chính sách. Nếu không tiếp tục giải quyết hiệu quả vấn đề thuế của Mỹ, hoặc ít nhất cũng duy trì được thỏa thuận như hiện nay, thì thiệt hại ghê gớm sẽ không chỉ dành riêng cho LDP mà sẽ cho toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản.

Ngoài mức thuế 15% đối ô tô và phụ tùng, gần 720 mặt hàng liên quan đến ngành thép như thiết bị xây dựng, máy móc nông nghiệp, dao kéo các loại… của Nhật Bản sẽ phải chịu mức thuế đối ứng bổ sung 50% của Mỹ. Đây đang là “quả bom tấn”, không chỉ đối với ngành thép, mà đối với toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản, khi nước này đang là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, cần phải xét đến quan hệ của Nhật Bản với các nước lớn khác, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc. Với Hàn Quốc, mối quan hệ này có vẻ “dễ thở” hơn, do Tổng thống Lee Jae Myung đang thực hiện chính sách ngoại giao thực dụng, hướng tới lợi ích quốc gia và đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Trong khi đó, vào hôm 4/10, ngay sau khi bà Takaichi vừa đắc cử, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mong muốn Nhật Bản thực hiện chính sách ngoại giao “tích cực và có lý tính”. Nhưng thế nào là “tích cực và có lý tính”, thì giới phân tích chính Nhật Bản cũng không thể lý giải được.

Nổi cộm trong quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc và Trung Quốc là vấn đề các lãnh đạo Nhật Bản đi viếng ngôi đền Yasukuni - nơi có thờ một số nhân vật bị kết án là tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ II, mà chính bà Takaichi lại vừa đi viếng ngôi đền này vào hôm 15/8 vừa qua, khiến Hàn Quốc lên tiếng phản đối gay gắt.

Chiến thắng của bà Takaichi không chỉ là một dấu mốc đối với nền chính trị Nhật Bản khi nước này nhiều khả năng sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên, mà còn có thể dẫn tới nhiều bước đi mới trong chính sách của Nhật Bản. Dư luận đang chờ cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Hạ viện Nhật Bản vào giữa tháng 10, cũng như cách thức mà nhà lãnh đạo nữ mang tư tưởng bảo thủ sẽ thực thi nhằm củng cố nội bộ và ứng phó linh hoạt với các thách thức kinh tế và địa chính trị trong khu vực.