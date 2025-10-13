Nhật Bản gửi hàng cứu trợ khẩn cấp người dân chịu ảnh hưởng bão lũ ở Việt Nam

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ngày 13-10, cho biết trong tháng 9 và tháng 10 năm 2025, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, bao gồm các cơn bão số 8, 9, 10 và 11, cùng với mưa lũ lớn sau bão trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Bão số 8 (Mitag) và số 9 (Ragasa) đã đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9 gây thiệt hại ban đầu đối với cơ sở hạ tầng và nông nghiệp.

Sau đó, bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 28 đến 29-9, gây thiệt hại nặng nề.