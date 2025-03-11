Nhật Bản đặt mục tiêu “không có người nước ngoài vi phạm pháp luật”

Nguồn tin từ Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, ngày mai (4/11), Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ triệu tập hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên để bàn về chính sách đối với người nước ngoài. Tại đây, tất cả các vấn đề liên quan sẽ được xem xét một cách toàn diện và chi tiết.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Reuters

Trong đó, nổi lên một số nhóm vấn đề chính như: tình trạng quá tải khách du lịch nước ngoài, chế độ an sinh xã hội dành cho người nước ngoài, chế độ công nhận tị nạn và các biện pháp đối phó với hành vi lợi dụng các chế độ này cho mục đích xấu, cũng như những khó khăn trong sinh hoạt của người nước ngoài…

Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc việc siết chặt nhiều quy chế liên quan đến người nước ngoài, bao gồm quy chế tiếp nhận lao động nước ngoài, quy chế cho phép người nước ngoài sở hữu đất đai và bất động sản tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc siết chặt quy chế này đang vấp phải một số rào cản pháp lý, trong đó có một số đạo luật hiện hành của Nhật Bản và một số điều ước quốc tế mà Nhật Bản bị ràng buộc như Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) – một hiệp định đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Liên quan đến quy chế tiếp nhận lao động nước ngoài, để tháo gỡ những rào cản hiện nay, Liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) và đảng Duy Tân (Ishin no Kai) đã thỏa thuận sẽ thiết lập khuôn khổ “Chiến lược dân số”. Chiến lược này quy định một hạn mức cụ thể về số lượng người nước ngoài được tiếp nhận.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự định thành lập một Hội đồng Bộ trưởng liên quan do Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh Văn phòng Nội các, làm Chủ tịch và nữ Bộ trưởng An ninh Kinh tế kiêm phụ trách vấn đề người nước ngoài Onoda Kimi cùng Bộ trưởng Tư pháp Hiraguchi Hiroshi làm đồng Phó chủ tịch, để phụ trách vấn đề đang trở nên ngày một cấp bách này.

Trong đó, do lĩnh vực được phân công, nữ Bộ trưởng Onoda Kimi sẽ giữ vai trò thường trực. Bà Onoda là người có thái độ cứng rắn đối với vấn đề người nước ngoài vi phạm pháp luật, với phương châm loại bỏ triệt để tình trạng cư trú, lao động và sử dụng lao động bất hợp pháp. Nhật Bản hy vọng với nhiều biện pháp đồng bộ và mạnh mẽ, sẽ sớm giải quyết được các vấn đề nhức nhối liên quan đến người nước ngoài một cách cơ bản.