Nhật Bản đạt được đột phá trong nghiên cứu điều trị bệnh Alzheimer

Các mảng bám amyloid (màu cam) và tau (màu xanh lam) trong não, nguyên nhân của bệnh Alzheimer - Ảnh: Trung tâm CIRA của Đại học Kyoto

Các nhà khoa học tại Đại học Kyoto công bố bước tiến trong nghiên cứu về các tế bào miễn dịch trong não. Họ phát hiện ra rằng việc loại bỏ protein ức chế nhóm tế bào đặc biệt này sẽ khiến chúng hoạt động mạnh hơn và ngăn ngừa sự kết tụ của các mảng bám beta amyloid, nguyên nhân của bệnh Alzheimer, theo báo Japan Times đưa tin ngày 17/9.

Bác sĩ Kimitoshi Kimura - phó giáo sư tại Khoa Thần kinh học, Đại học Kyoto - cho biết nhóm của ông đang nghiên cứu các tế bào miễn dịch trong não, được gọi là tế bào vi giao. Chúng được mệnh danh là “người bảo vệ não bộ” vì vai trò liên tục theo dõi não và tiêu diệt các tế bào chết hoặc sắp chết. Nhóm của ông phát hiện ra rằng việc loại bỏ protein TIM-3 sẽ giúp các tế bào vi giao hoạt động mạnh hơn, qua đó ngăn ngừa sự kết tụ của các mảng bám protein dẫn đến bệnh Alzheimer.

Bác sĩ Kimura cho biết, các đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu và thử nghiệm trên chuột. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Nature, cho thấy: không có dấu hiệu phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch và không có tác dụng phụ lớn nào được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến thuốc ức chế TIM-3.

Bác sĩ Haruhisa Inoue, thành viên nhóm chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tế bào (CIRA) của Đại học Kyoto, cho biết trung tâm này đang phối hợp với nhà sản xuất thuốc gốc Towa Pharmaceutical để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn mới. Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu tuyển dụng 24 người tham gia cho thử nghiệm thuốc ức chế TIM-3. Thử nghiệm đang được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Mie và nhiều bệnh viện khác ở Nhật Bản, dự kiến kéo dài đến tháng 3/2028.

Bác sĩ Inoue cho biết thêm, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, cứ 4 người trên 65 tuổi thì có 1 người mắc chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức nhẹ (tỉ lệ 25%). Bệnh Alzheimer là dạng mất trí nhớ phổ biến nhất, chiếm hơn 60% tổng số ca người cao tuổi mắc bệnh trí nhớ trên cả nước Nhật.

Trường An (theo Japan Times)