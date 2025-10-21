Nhật Bản có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Trong tổng số 465 phiếu, bà Takaichi nhận được 237 phiếu ủng hộ. Kết quả này được công bố chỉ một ngày sau khi LDP hoàn tất thỏa thuận liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), mở ra một cục diện chính trị mới sau nhiều biến động.

Mặc dù liên minh giữa LDP và JIP chưa đủ đa số tại Hạ viện, song việc bà Takaichi được chọn kế nhiệm ông Shigeru Ishiba gần như đã được định trước, bởi các đảng đối lập không thể thống nhất ứng cử viên chung. Dù vậy, con đường phía trước của nữ thủ tướng vẫn được dự báo đầy thử thách, nhất là trong việc thúc đẩy các chính sách trọng tâm của mình.