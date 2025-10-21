Nhật Bản có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Trong tổng số 465 phiếu, bà Takaichi nhận được 237 phiếu ủng hộ. Kết quả này được công bố chỉ một ngày sau khi LDP hoàn tất thỏa thuận liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), mở ra một cục diện chính trị mới sau nhiều biến động.
Mặc dù liên minh giữa LDP và JIP chưa đủ đa số tại Hạ viện, song việc bà Takaichi được chọn kế nhiệm ông Shigeru Ishiba gần như đã được định trước, bởi các đảng đối lập không thể thống nhất ứng cử viên chung. Dù vậy, con đường phía trước của nữ thủ tướng vẫn được dự báo đầy thử thách, nhất là trong việc thúc đẩy các chính sách trọng tâm của mình.
Theo hãng Kyodo, việc hình thành liên minh LDP – JIP được xem là bước ngoặt lớn của chính trường Nhật Bản, nhất là sau khi Đảng Công minh quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền kéo dài 26 năm với LDP.
Các nhà phân tích nhận định, liên minh mới này có thể giúp bà Takaichi có thêm “bật đèn xanh” để nới lỏng chính sách tài khóa, ưu tiên tăng trưởng kinh tế thay vì tập trung siết chặt ngân sách. Đây được xem là định hướng mang tính thực dụng trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức như già hóa dân số, thiếu hụt lao động và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, việc LDP giờ đây chỉ dẫn dắt một chính phủ thiểu số khiến khả năng thông qua các dự luật quan trọng trở nên khó khăn hơn. Tình trạng thiếu đồng thuận chính trị được dự báo sẽ là trở ngại lớn đối với chương trình cải cách mà bà Takaichi đặt ra.
Trước đó, bà Sanae Takaichi được bầu làm chủ tịch LDP ngày 4-10, sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào tháng 9. Việc bà lên nắm quyền không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản có nữ thủ tướng, mà còn mở ra chương mới trong nền chính trị của đất nước mặt trời mọc.