Nhật Bản bị Canada loại khỏi giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản sớm dừng bước tại vòng bảng Giải vô địch thế giới 2025 sau thất bại 0-3 trước Canada. Đây là cú sốc lớn bởi Nhật Bản vốn được đánh giá là một trong những đội mạnh của châu Á và thế giới.

Ở set đầu, dù khởi đầu cân bằng nhưng Nhật Bản nhanh chóng mất thế trận khi để Canada ghi liền 6 điểm, qua đó chịu thua 20-25.

Sang set 2, Yuki Ishikawa và các đồng đội khởi sắc hơn, thậm chí có lúc dẫn 3 điểm, song Canada vẫn xuất sắc lật ngược tình thế và thắng sít sao 25-23.

bong chuyen nam nhat ban.jpg
ĐT Nhật Bản gây thất vọng tại giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 - Ảnh: VolleyballWorld

Set 3 chứng kiến kịch bản tương tự, Nhật Bản thi đấu nỗ lực nhưng hàng công kém hiệu quả khiến họ gục ngã 22-25, qua đó thua chung cuộc 0-3.

Sharone Vernon-Evans là ngôi sao sáng nhất với 16 điểm, còn đội trưởng Nicholas Hoag góp thêm 13 điểm. Phía Nhật Bản, Ran Takahashi ghi 11 điểm, Kenta Miyaura 10 điểm, trong khi Ishikawa chỉ có 5 điểm trong một ngày thi đấu đáng quên.

Với hai thất bại trắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Canada, ĐT bóng chuyền nam Nhật Bản sớm chia tay giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025, đồng thời rơi xuống hạng 7 thế giới trên BXH FIVB.

