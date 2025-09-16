Nhật Bản bị Canada loại khỏi giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Set 3 chứng kiến kịch bản tương tự, Nhật Bản thi đấu nỗ lực nhưng hàng công kém hiệu quả khiến họ gục ngã 22-25, qua đó thua chung cuộc 0-3.

Sharone Vernon-Evans là ngôi sao sáng nhất với 16 điểm, còn đội trưởng Nicholas Hoag góp thêm 13 điểm. Phía Nhật Bản, Ran Takahashi ghi 11 điểm, Kenta Miyaura 10 điểm, trong khi Ishikawa chỉ có 5 điểm trong một ngày thi đấu đáng quên.

Với hai thất bại trắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Canada, ĐT bóng chuyền nam Nhật Bản sớm chia tay giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025, đồng thời rơi xuống hạng 7 thế giới trên BXH FIVB.