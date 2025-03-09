Suy giảm tỷ lệ sinh là vấn đề xã hội thường trực tại Nhật Bản trong những năm gần đây. Nguyên nhân chính của thực trạng này là do chi phí nuôi con đắt đỏ, người trẻ khó cân bằng giữa công việc và gia đình, dẫn tới khó ổn định cuộc sống để tiến tới hôn nhân.

Ngoài ra, dù nhiều gia đình tại Nhật Bản hiện đã có cả chồng và vợ cùng đi làm nhưng nữ giới Nhật Bản vẫn phải chịu sức ép từ tư tưởng có nguồn gốc Nho giáo rằng người phụ nữ phải gánh vác phần lớn việc chăm sóc con cái và nội trợ, khiến hôn nhân và việc sinh con trở kém hấp dẫn, đặc biệt với nữ giới.

Nhật Bản báo động vì tỷ lệ sinh giảm mạnh. Ảnh minh họa: Reuters

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại riêng Nhật Bản, mà còn xảy ra ở nhiều nước có kinh tế phát triển khác. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) mà Nhật Bản là thành viên, cho biết tỷ lệ sinh ở 30 nước thành viên đã giảm một nửa trong vòng 60 năm qua.

Năm 2023, tổng tỷ suất sinh của Nhật Bản - hay số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến ​​sẽ có trong đời - xuống mức thấp kỷ lục là 1,2; trong khi mức cần thiết để duy trì dân số ổn định là 2,1.

Từ tháng 4/2025, chính phủ Nhật Bản đã tăng trợ cấp nuôi con và kéo dài thời gian nghỉ phép chăm sóc trẻ cho người lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính sách của Nhật Bản hiện nay chỉ tập trung nhiều vào giai đoạn sau hôn nhân, trong khi thiếu hỗ trợ tiền hôn nhân dành cho thanh niên để có việc làm và chỗ ở ổn định. Theo khảo sát, hơn 80% thanh niên Nhật Bản vẫn mong muốn kết hôn, song không phải ai cũng cảm thấy sẵn sàng để kết hôn và có con.