Nhập tịch thành công, Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam

Như Đạt/VOV.VN| 16/10/2025 19:53

Đỗ Hoàng Hên đã gửi tin vui tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đã hoàn tất việc nhập tịch.

Đỗ Hoàng Hên là tên gọi mới của Hendrio Araujo khi cầu thủ này hoàn tất việc nhập tịch Việt Nam. Trên trang chủ của Hà Nội FC, Đỗ Hoàng Hên phấn khởi thông báo về việc sẽ thi đấu tại V-League theo diện nội binh.

Hendrio trở thành nội binh trong màu áo Hà Nội FC.

Hà Nội FC trước đó đã đăng ký Đỗ Hoàng Hên theo diện nội binh nên cầu thủ này chưa thể ra sân trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/2026. Trước đó, cầu thủ này chưa thể thi đấu khi chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch nên vẫn được xem là ngoại binh.

Sinh năm 1996 có gốc Brazil, Đỗ Hoàng Hên trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona và Real Betis. Cầu thủ này được đánh giá cao ở kỹ thuật cá nhân cũng như khả năng sáng tạo, đặc biệt đã có kinh nghiệm thi đấu dày dặn ở V-League.

Dù đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa thể ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11 sắp tới. Theo yêu cầu của FIFA, Hoàng Hên cần chờ tới tháng 12/2025 để đạt đủ điều kiện 5 năm sinh sống tại Việt Nam để có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam.

