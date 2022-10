Nháo nhào chạy lụt trong đêm

Thế nhưng, đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, dự án vẫn đang là một công trình ngổn ngang, thậm chí từ nhiều năm nay công trường im lìm, không còn dấu hiệu hoạt động. Cũng chừng ấy năm dự án tiến hành xây dựng, người dân trong vùng đã phải khổ sở chịu đựng nhiều hệ lụy, từ hư hỏng đường sá đến sạt lở đất phải di dời hàng chục hộ dân. Thậm chí, 3 năm nay, khi thấy công trình không khả thi, ngành điện lực đã tiến hành bạt núi, dựng cột, kéo đường dây điện vào cho bà con. Niềm hi vọng vừa nhen lên, khi đang tiến hành dở dang thì chủ đầu tư nhà máy thủy điện lại xin thi công trở lại, khiến việc thi công tuyến đường điện vào các bản nói trên phải dừng lại.

Năm 2009, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới sinh sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, sát với biên giới Việt Lào thuộc các bản Diềm, Khe Nà và bản Bu, xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) hết sức vui mừng khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện MECO chặn dòng suối Choang, khởi công dự án thủy điện Suối Choang. Bà con vui mừng vì hy vọng khi công trình đưa vào hoạt động, sẽ thoát được cảnh đèn dầu leo lét bám riết hàng trăm năm qua.

Tháng 7/2019, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng thông tin, trên địa bàn có 2 dự án thủy điện “quy hoạch treo” gần 10 năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị dừng nhưng Bộ Công Thương vẫn không đồng ý. Ngoài ra, đợt mưa bão năm 2018, khi Thủy điện Bản Vẽ tích nước khiến nước dâng ngập hàng chục nhà dân ở xã Mỹ Lý. Sau đó, thủy điện xả lũ khiến 19 nhà dân bị trôi tuột xuống lòng hồ. Chính quyền nhiều lần đề nghị nhưng nhà máy thủy điện không chịu bồi thường. Tháng 5/2019, Thủy điện Nậm Nơn xả lũ nhưng không phát đi thông báo, khiến anh Vi Văn May, một người dân bản địa đang đánh cá phía hạ du bị lật thuyền, mất mạng. Phía nhà máy đã nhận trách nhiệm và bồi thường.

Người dân bất chấp nguy hiểm vớt củi, giăng lưới khi các nhà máy thủy điện tại Nghệ An xả lũ trong tháng 9/2022

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến thời điểm này, Nghệ An có 13 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động, trong đó 3 nhà máy vận hành trên lưu vực sông Lam là Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê; Thủy điện Hủa Na vận hành tại thượng nguồn sông Chu; 4 nhà máy thủy điện cột nước thấp là Nậm Mô, Bản Ang, Nậm Nơn, Châu Thắng và 5 nhà máy thủy điện cột nước cao gồm thủy điện Nậm Cắn 2, Bản Cánh, Bản Cốc, Sao Va và Nậm Pông. Hồ chứa của các nhà máy này đều không có dung tích phòng lũ và việc triển khai xây dựng nhiều dự án thủy điện trên lưu vực sông Lam đã làm biến đổi dòng chảy, nước rút chậm hơn vào mùa lũ, thời gian ngập lụt lại kéo dài hơn.

Trước những ẩn họa khôn lường từ các dự án thủy điện trên địa bàn, từ cuối năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã loại bỏ 15/47 dự án thủy điện với tổng công suất 46,15 MW ra khỏi quy hoạch, đồng thời quyết định sẽ dừng cấp phép các dự án thủy điện vô thời hạn. Các dự án đang được triển khai đã lấy đi 5.687 ha đất rừng, 1.733,3 ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 1 nghìn ha đất khác. Hàng nghìn hộ dân buộc phải di dời đến nơi ở mới để nhường chỗ cho thủy điện, hiện đang sống lay lắt tại các khu tái định cư, nhiều hộ đã rời nơi ở mới quay về chốn cũ, chấp nhận mưu sinh trong lòng hồ, bên những ngôi nhà cũ đã hư hỏng, ngập nước. Qua kiểm tra 11 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động, ngành Công thương Nghệ An phát hiện hàng loạt bất cập, tồn tại và vi phạm. Đến nay, mặc dù được ví là “thủ phủ” của thủy điện, song toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 116 thôn, bản và đảo Mắt chưa có điện lưới quốc gia.

“Thủy điện làm ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu hạ tầng, làm trôi và hư hại rất nhiều đường sá, nhà cửa. Chính quyền địa phương và nhân dân vùng có thủy điện lại lo nơm nớp mỗi khi thủy điện xả lũ, không chỉ xả lũ vào mùa lũ mà không có lũ cũng xả, xả không đúng quy trình làm chết người. Trong khi, hầu như ngày nào cũng có đơn thư của người dân khiếu nại liên quan thủy điện". Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An)