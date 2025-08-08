Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách 'ngáo đá'

Hồ Giáp| 08/08/2025 17:06

Phát hiện tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng), nam tài xế grab lập tức lái thẳng xe vào chốt, cầu cứu để thoát khỏi vị khách có biểu hiện “ngáo đá”, liên tục hăm dọa và ép chở đi nơi khác.

Ngày 8/8, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã khống chế, bàn giao đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” cho Công an phường Thanh Khê để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h, ông N.Q. (SN 1966, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – tài xế grab ô tô nhận cuốc xe từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Tưởng như chuyến đi bình thường, nhưng ngay khi vừa lên xe, vị khách có biểu hiện bất thường như lời nói cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa tài xế.

z6885942031802_515d93717e8609a1b53a446be2cac2fe.jpg
Cảnh sát khống chế đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Đến điểm đã đặt, đối tượng không xuống mà ép buộc ông Q. tiếp tục chở tới bến xe Đà Nẵng. Lo sợ trước hành vi này, nam tài xế vẫn giữ bình tĩnh, vừa lái xe vừa quan sát tìm cơ hội thoát thân.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, ông Q. nhanh trí lái xe thẳng vào chốt, mở cửa bước xuống và cầu cứu.

Lực lượng CSGT nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về Công an phường Thanh Khê để xác minh. Bước đầu, đối tượng được xác định là T.N.H.T. (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12/2024.

Tại thời điểm bị khống chế, T. có biểu hiện “ngáo đá”, loạn thần, không làm chủ hành vi. Cơ quan chức năng đã đưa người này đến Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nhanh-tri-cau-cuu-csgt-tai-xe-grab-thoat-hiem-truoc-vi-khach-ngao-da-2429989.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nhanh-tri-cau-cuu-csgt-tai-xe-grab-thoat-hiem-truoc-vi-khach-ngao-da-2429989.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách 'ngáo đá'
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO