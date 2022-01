Nhân viên y tế TP.HCM: Mong gia đình bình an, chúng tôi ở lại chống dịch

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Điều dưỡng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đến hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức Covid-19 từ tháng 11/2021. Khi đó, dịch Covid-19 tại TP vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, số ca mắc và chuyển nặng vẫn cao.

“Chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện đón Tết đâu, ai cũng sợ, cũng lo vì rất nhiều gia đình mất mát, đau thương. Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, ai ở nhà nấy, đóng cửa kín mít, không ai dám vui Tết.

Thế mà hôm nay, TP đã là vùng xanh, chúng tôi đang ở đây, đông vui, gặp gỡ nhau đón Tết. Bất ngờ quá”, nữ điều dưỡng xúc động.

Chị Quỳnh Giao khoe ước vọng năm mới của mình.

Chị Giao cho biết, gia đình chị có 8 người. Sau đại dịch Covid-19, "bình an" trở nên đáng quý hơn bao giờ. Đó là lý do chị đã xin ông đồ viết cho 4 chữ "Gia đạo bình an" mừng năm mới.