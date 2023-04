Nhân viên từ chối khi công ty đi team building đúng dịp 30/4-1/5

Tuy nhiên, chi phí tổ chức team building trùng dịp lễ 30/4-1/5 sẽ cao hơn 20-30% so với dịp thấp điểm, bao gồm tiền vé máy bay, tàu xe, chi phí ăn uống, thuê khách sạn…

Theo anh Quyết, lý do lớn nhất khiến doanh nghiệp chọn phương án tổ chức team building vào dịp lễ, Tết là nhằm tận dụng thời gian nghỉ dài ngày của tất cả người lao động.

Thời gian chuyến đi cũng dài hơn các năm trước, từ 2 ngày 1 đêm lên 3 ngày 2 đêm. Theo bộ phận nhân sự, lý do diễn ra vào dịp lễ là để tận dụng thời gian nghỉ của tất cả nhân viên, tránh ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đang cần hoàn thành.

Ngoài lý do gây tốn kém hơn cho doanh nghiệp mà không đảm bảo chất lượng dịch vụ, việc tổ chức team building vào dịp lễ có thể gây tâm lý ức chế cho người lao động và cả gia đình họ.

“Ai cũng muốn tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để ở bên gia đình, nhất là những người lao động xa quê ít có dịp về thăm nhà hoặc dành thời gian cho bản thân”, chị nói.

Chị Thảo cho rằng tham gia team building tương đương với việc đi làm toàn thời gian. Do đó, công ty nên trả lương cho nhân viên đúng theo quy định.

Theo quy định của Nhà nước, người lao động được hưởng nguyên lương vào những ngày nghỉ lễ. Trong trường hợp người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết, họ có thể hưởng thêm mức lương bằng 300% lương/ngày.

Việc tổ chức team building vào dịp lễ có thể gây tâm lý ức chế cho người lao động và cả gia đình họ. Ảnh minh họa: Min An/Pexels.



Như vậy, cộng thêm chế độ hưởng nguyên lương, người lao động hưởng tổng cộng 400% lương/ngày nếu đi làm những ngày được quy định là lễ, Tết.

Bên cạnh đó, chị Thảo cho rằng sẽ rất vô lý nếu nhân sự sẽ bị khiển trách, thậm chí sa thải chỉ vì không tham gia team building của công ty.

Trong số các trường hợp xử lý kỷ luật sa thải theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, không có quy định nào liên quan đến việc sa thải người lao động với lý do "từ chối tham gia du lịch công ty". Do đó, người lao động hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu bị người sử dụng lao động áp dụng sai hình thức sa thải.

“Mặt khác, các nhân viên có thể làm đơn kiến nghị tập thể và yêu cầu lùi ngày tổ chức chuyến du lịch tập thể, nhằm đảm bảo tất cả đều được hưởng quyền lợi tham gia team building”, chị Thảo nói thêm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Minh Khôi cho biết khoảng 30% nhân sự công ty đã từ chối tham gia, anh là một trong số đó. Ngay khi nhận email từ phòng HR, anh đã gửi phản hồi thông báo về sự vắng mặt của mình trong chuyến đi sắp tới của công ty.

“Tôi không có lựa chọn nào khác. Sếp có trách thiếu tinh thần tập thể thì cũng chịu”, anh nói.