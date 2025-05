Nhân viên sứ quán Israel bị bắn tử vong ở Washington

Reuters dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắn chết tại tuyến phố ở Tây Bắc gần bảo tàng. Theo sứ quán Israel đây là một cặp đôi sắp đính hôn.

Theo Cảnh sát trưởng Washington Pamela Smith, nghi phạm đã đi lại bên ngoài bảo tàng trước khi vụ việc diễn ra. Đối tượng đã hô vang "Giải phóng Palestine, Giải phóng Palestine" khi bị bắt giữ.

Theo CNN, nghi phạm được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, đến từ Chicago. Rodriguez trước đó không nằm trong diện theo dõi của cảnh sát. Cảnh sát cho biết họ tin rằng nghi phạm là tay súng duy nhất và không có đồng bọn.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường của vụ xả súng (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của Đại sứ quán Israel tại Washington, ông Tal Naim Cohen cho biết, hai nhân viên của đại sứ quán đã bị bắn "ở cự ly gần" khi tham dự sự kiện của người Do Thái tại bảo tàng. Đại sứ quán Israel không công bố thông tin về đối tượng nổ súng, các nạn nhân hoặc động cơ của vụ tấn công.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận hai nhân viên đại sứ quán Israel đã thiệt mạng. "Chúng tôi đang tích cực điều tra và làm việc để có thu thập thông tin để chia sẻ. Chúng tôi sẽ đưa thủ phạm đồi trụy này ra trước công lý".

Ông Danny Danon, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc cho rằng vụ xả súng là "hành động khủng bố bài Do Thái": "Việc gây tổn hại đến tính mạng và sự an toàn của các nhà ngoại giao cũng như cộng đồng Do Thái là hành động vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi tin rằng chính phủ Mỹ sẽ có hành động mạnh mẽ đối với những đối tượng gây ra hành động này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức đã gửi lời chia buồn tới gia đình của hai nhân viên Đại sứ quán Israel bị bắn.

“Những vụ giết người khủng khiếp ở Washington DC rõ ràng là dựa trên chủ nghĩa bài Do Thái, phải chấm dứt, ngay bây giờ! Lòng căm thù và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Thật đáng buồn khi những điều như thế này lại có thể xảy ra! Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn”, Tổng thống Mỹ viết trong một bài đăng trên Truth Social .