Nhân viên hãng hàng không lục hành lý ký gửi tại sân bay Tân Sơn Nhất, trộm 50 triệu đồng

Đến ngày 14-10, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã làm rõ nghi phạm trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (SN 1999,trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.