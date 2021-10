Nhân viên bảo vệ đâm sếp suýt chết vì không được xin lỗi

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Khoa và anh Nguyễn Anh Tuấn cùng là nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Bảo An Việt Nam, được phân công nhiệm vụ làm bảo vệ tại Trường liên cấp song ngữ Well Spring (Trường Well Spring), tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Khoảng 18h30 ngày 20-4-2021, Khoa đến Trường Well Spring làm việc thì bị anh Tuấn (Tổ trưởng tổ bảo vệ) lập biên bản vì Khoa đến làm muộn 1h30 nhưng không có lý do. Khoa không đồng ý nên xé biên bản, dẫn đến hai bên cãi vã, đánh nhau, cho đến khi có người đến can ngăn.