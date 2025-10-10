Nhân viên bán xe tiết lộ những điều cần biết trước khi vào đại lý ô tô

Jimbo giải thích, việc kiểm tra các báo cáo này giúp người mua tránh lãng phí thời gian nếu xe có lịch sử tai nạn hoặc bị triệu hồi chưa khắc phục. Anh cũng không quên hỏi tiếp:

“RO” – viết tắt của Repair Order – là tài liệu ghi lại những hạng mục bảo dưỡng hoặc sửa chữa mà đại lý đã thực hiện. “Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng xe được bảo dưỡng đầy đủ trong thời gian đại lý sở hữu,” Jimbo nói.

Phần cuối đoạn video, Jimbo đề cập đến vấn đề tài chính, “chiêu” mà anh cho là lợi hại nhất khi mua xe cũ:

“Tôi muốn biết đại lý hợp tác với bao nhiêu tổ chức tài chính, vì tôi đã được ngân hàng tín dụng (credit union) duyệt vay trước với lãi suất 4,9%. Nếu các anh có thể bằng hoặc tốt hơn mức đó, tôi sẽ ký luôn cho tiện.”

Theo Jimbo, việc chuẩn bị sẵn khoản vay trước khi đến đại lý giúp người mua nắm rõ giới hạn chi tiêu và so sánh được mức lãi suất, tránh rơi vào “bẫy” tài chính mà nhiều đại lý thường đưa ra.