Nhân viên bán xe cho tên cướp ngân hàng: Lúc đầu người này định mua chiếc hơn tỷ

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, các trinh sát đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ. Sáng 8/1, khi hắn lẩn trốn tại 1 địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên thì bị công an bắt giữ.

Khoảng 15h20 ngày 7/1, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, trụ sở trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cướp táo tợn lấy đi khoảng 3 tỷ đồng.





Khi gây án, Nam mặc bộ đồ đen, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác ba lô, mang theo súng. Phòng giao dịch lúc này không có khách hàng, nghi can cầm súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên. Sau đó, đối tượng ra cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.