Nhân viên ban quản lý dự án bất ngờ "mất tích"

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn kiêm phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (ĐTXD&PTQĐ) thị xã Ba Đồn cho biết, BQL đã phát đi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng đối với ông Nguyễn Quốc T., là nhân viên hợp đồng thuộc đơn vị này.