Nhân vật ít người biết có khả năng trở thành thị trưởng New York

Ứng cử viên hàng đầu cho chức thị trưởng New York chào đời ở Uganda, trong một gia đình gốc Ấn Độ. Mẹ ông Mamdani là bà Mira Nair, một nhà làm phim người Mỹ gốc Ấn Độ được đánh giá cao và cha ông - Mahmood Mamdani là một học giả người Uganda gốc Ấn Độ.

Gia đình ông Mamdani chuyển từ Uganda tới Nam Phi và sống tại đây trong một thời gian ngắn. Hai năm sau đó, họ chuyển tới New York và định cư tại đây.

Sự thăng tiến chính trị của ông Mamdani diễn ra rất nhanh. Ông được bầu vào Hội đồng lập pháp New York vào 2020 và tuyên bố tranh cử chức thị trưởng thành phố vào tháng 10/2024, khi vẫn bị cho là một nhân vật vô danh và khó có thể giành được đề cử. Tuy nhiên, ông Mamdani đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Cuomo với 56,4% phiếu bầu.

Về mặt cá nhân, ông Mamdani là một người hâm mộ hip-hop và từng biểu diễn cũng như sản xuất nhạc thuộc thể loại này. Ông cũng là người Hồi giáo và hâm mộ một số đội thể thao như đội bóng chày New York Mets, đội bóng bầu dục New York Giants và đội bóng đá Anh Arsenal.