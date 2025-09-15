Nhận tin nhắn phản ứng việc học thứ Bảy, Bí thư TPHCM yêu cầu báo cáo rõ

Sở GD-ĐT đã hướng dẫn các trường ngoài các tiết học thuộc Chương trình GDPT 2018 có thể tổ chức thêm các hoạt động, chương trình rèn kỹ năng sống. Việc học vào thứ Bảy chỉ diễn ra ở một số ít trường; hầu hết trường dạy hai buổi/ngày không học sáng thứ Bảy.

Theo ông Hiếu, hiện khoảng 70–80% trường trên địa bàn TPHCM dạy hai buổi/ngày và không tổ chức học vào thứ Bảy. Ở khu vực II (Bình Dương cũ), nhiều trường vẫn chỉ dạy một buổi/ngày. Kết quả rà soát cho thấy toàn thành phố chỉ có 24 trường tiểu học tổ chức dạy học vào thứ Bảy. Với các trường dạy hai buổi/ngày, việc học thêm ngày này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh, chủ yếu cho các lớp kỹ năng sống hoặc tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Nếu phụ huynh không đồng ý, trường chỉ dạy từ thứ Hai đến thứ Sáu.