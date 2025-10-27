Nhận thức an ninh mạng của doanh nghiệp lớn và SME khác nhau 'một trời một vực'

Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi toàn bộ cách thức tấn công và phòng thủ trên không gian mạng, đòi hỏi những biện pháp ứng phó kiểu mới. Nếu một mắt xích trong nền kinh tế bị tấn công, có thể dẫn đến hệ lụy dây chuyền và hậu quả khôn lường.

Tại Việt Nam, chỉ có 2% là doanh nghiệp lớn, còn lại tới 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chênh lệch về nhận thức an toàn thông tin mạng của hai nhóm này cũng “khác nhau một trời một vực”, theo ông Phạm Tiến Mạnh - CEO Công ty Hòa bình không gian mạng (CyPeace).

Có mặt tại tọa đàm "Phát triển năng lực và hợp tác liên ngành an ninh mạng" chiều 26/10, ông Phạm Tiến Mạnh nêu thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp SME xem đầu tư cho bảo mật là gánh nặng khi phải bỏ thêm chi phí cho trang thiết bị, chuyên gia. Thậm chí, chỉ một yêu cầu nhỏ như đổi mật khẩu, họ cũng thấy phức tạp và phiền phức. Ngược lại, những doanh nghiệp lớn lại có nhận thức sâu sắc về an toàn thông tin và đầu tư rất mạnh mẽ.

Do đó, ông kiến nghị cơ quan quản lý có chính sách ưu đãi thuế, tài chính khuyến khích SME đầu tư bảo mật; đồng thời, các công ty cung cấp giải pháp an ninh nên nghiên cứu sản phẩm phù hợp, tiết kiệm cho nhóm này. Ngoài ra, bản thân doanh nghiệp cũng cần tự nâng cao nhận thức và đầu tư đúng hướng.

FPT Smart Cloud là một ví dụ điển hình cho những gì ông Mạnh chia sẻ. Theo ông Đặng Hải Sơn, Trưởng phòng Offensive Security, FPT Smart Cloud, công ty vừa làm sản phẩm, vừa có dịch vụ cloud và AI nên nhận thức rõ nếu một sản phẩm bị lạm dụng hoặc tấn công, thiệt hại sẽ ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người sử dụng.