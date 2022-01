Nhân sự tuyển Việt Nam đấu Australia: Giờ là lúc ủng hộ ông Park

Trong tình thế mà V-League chưa giới thiệu được nhiều cầu thủ chất lượng mới, cùng với việc thời gian ít ỏi sau yêu cầu thay đổi đầy cấp bách từ sau AFF Cup 2020 những gì mà tuyển Việt Nam có lúc này âu cũng khó đòi hỏi hơn.

Chưa kể, HLV Park Hang Seo cũng buộc phải mang những quân bài tốt nhất cho trận đấu gặp Australia trên tinh thần “làm nóng” cho cuộc đối đầu quan trọng hơn vào ngày 1/2 với Trung Quốc.

Vậy nên giờ là lúc ủng hộ tuyển Việt Nam, đồng thời hy vọng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ biết cách cài cắm, sử dụng tối đa những nhân tố mới cho đội nhà. Thế cũng là thành công sau thời gian dài loay hoay với đội hình như trước.

Xuân Mơ