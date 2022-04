Nhan sắc xinh đẹp của đại công tước từng trở thành nữ tu

Nữ đại công tước Assunta qua đời khi bà 91 tuổi (Ảnh: Pinterest).

Cuộc đàn áp người Do Thái của Đức đã buộc vợ chồng Assunta và con phải rời Châu Âu. Vì chồng của nữ đại công tước Assunta là người Do Thái nên họ quyết định di cư đến Mỹ. Khi đó hai người anh của Assunta là Leopold và Franz Joseph đang sống ở Mỹ và họ đã trả tiền cho chuyến đi đến New York, Mỹ của gia đình em gái. Khi tới Mỹ, chồng của Assunta làm bác sĩ. Nữ đại công tước của Áo và chồng chào đón cô con gái thứ hai được sinh ra ở New York, Mỹ vào năm 1942. Họ đặt tên con là Juliet Elisabeth. Juliet sau này trở nên nổi tiếng vì từng kết hôn tới 5 lần.

Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của Assunta và Joseph Hopfinger không viên mãn. Kết hôn với một nữ đại công tước nổi tiếng xinh đẹp, giàu có, chồng của Assunta luôn hy vọng sẽ được thừa hưởng một gia tài lớn từ vợ mình. Vì điều này không thành hiện thực nên Joseph dần trở nên chán nản với cuộc hôn nhân này. Assunta và Joseph Hopfinger ly thân và sau đó ly hôn vào năm 1950, khi nữ đại công tước 48 tuổi.

Sau khi chia tay chồng, Assunta cùng các con gái chuyển đến San Antonio, Texas, Mỹ sinh sống. Nữ đại công tước xinh đẹp vẫn rất gắn bó với nhà thờ Công giáo và bà đã làm rất công việc khác nhau để nuôi sống bản thân và hai đứa con nhỏ. Cuối đời, Assunta đã thực hiện một chuyến đi đến Châu Âu để thăm những người anh chị em còn sống của mình. Bà qua đời vào ngày 24/1/1993 tại San Antonio, Texas, Mỹ, hưởng thọ 91 tuổi.