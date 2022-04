Nhan sắc tuyệt đẹp của những "mỹ nhân ảnh lịch" thập niên 90

Vào những thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, hầu như gia đình nào cũng sắm một cuốn lịch mới treo tường mỗi dịp Tết đến. Chắc hẳn trong ký ức của nhiều người vẫn còn nhớ như in những "mỹ nhân ảnh lịch" một thời như Giáng My, Diễm My, Thu Hà, Việt Trinh,...

Giáng My

Giáng My được công chúng biết đến khi cô đăng quang ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Ngay sau đó, cô trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất nhì trong làng giải trí Việt thời bấy giờ.

Giáng My sở hữu nét đẹp quý phái, sang trọng và thanh lịch với đôi mắt tròn thơ ngây, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ. Cô xuất hiện liên tục trên bìa các tờ báo in, tạp chí và ảnh lịch treo tường.

Giáng My sở hữu nhan sắc như "thách thức thời gian" (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Trải qua 30 năm đăng quang, nhan sắc của Hoa hậu Giáng My vẫn rạng rỡ và trẻ trung. Nhiều người nhận xét Giáng My như lão hóa ngược trước thời gian. Không chỉ nổi tiếng là hoa hậu, Giáng My còn biết đến với vai trò là một diễn viên, MC và là một doanh nhân thành đạt.

Ở tuổi 50, Hoa hậu Giáng My vẫn giữ cho mình nhan sắc tuyệt phẩm, sở hữu cuộc sống xa hoa, giàu có với khối tài sản "kếch xù". Giáng My vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường trên trang cá nhân và giao lưu chia sẻ với người hâm mộ.