Nhan sắc tựa nàng thơ của 'ma nữ' Bé Quyên

Điểm nhấn mới nhất trong hành trình nghệ thuật của Bé Quyên chính là vai diễn Ngư trong bộ phim kinh dị chiếu rạp Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Đạo diễn Lương Đình Dũng đánh giá cao tiềm năng diễn xuất của người đẹp Bến Tre, dù xuất thân là người mẫu nhưng cô có gương mặt trong trẻo, lối biểu cảm cuốn hút và đôi khi mang nét ma mị.