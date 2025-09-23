Nhan sắc tựa nàng thơ của 'ma nữ' Bé Quyên

Bé Quyên rẽ hướng từ thời trang sang diễn xuất, hứa hẹn gây chú ý với vai ma nữ u sầu trong phim ''Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'' của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Trần Thị Bé Quyên, sinh năm 2001 tại Bến Tre, từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo hình thể 77-57-93 cm, cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, dừng chân ở top 10 chung cuộc lại khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.
Không để bản thân dừng lại, Bé Quyên nhanh chóng ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang. Với nhan sắc sắc sảo, đường cong gợi cảm và phong thái trình diễn cuốn hút, cô liên tục được các nhà thiết kế hàng đầu như Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà tin tưởng giao vị trí vedette, trở thành “nàng thơ” của nhiều bộ sưu tập.
Giai đoạn 2023–2024, người đẹp Gen Z phủ sóng mạnh mẽ, trở thành một trong những gương mặt đắt show nhất làng mốt Việt và được mệnh danh là “búp bê sống” của showbiz.
Rời ánh đèn catwalk, Bé Quyên lại mang đến hình ảnh đối lập: trẻ trung, thanh lịch đúng lứa tuổi 24. Không chỉ dừng ở thời trang, cô còn bắt đầu thử sức với diễn xuất, tham gia một số MV và phim ảnh để trau dồi kỹ năng.
Điểm nhấn mới nhất trong hành trình nghệ thuật của Bé Quyên chính là vai diễn Ngư trong bộ phim kinh dị chiếu rạp Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Đạo diễn Lương Đình Dũng đánh giá cao tiềm năng diễn xuất của người đẹp Bến Tre, dù xuất thân là người mẫu nhưng cô có gương mặt trong trẻo, lối biểu cảm cuốn hút và đôi khi mang nét ma mị.
Từ nàng thơ ngọt ngào, thiếu nữ e ấp đến quý cô gợi cảm, Bé Quyên đang khẳng định vị thế của mình như một gương mặt tiềm năng trong làng thời trang và nghệ thuật.
