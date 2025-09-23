Nhan sắc tựa nàng thơ của 'ma nữ' Bé Quyên

Bé Quyên rẽ hướng từ thời trang sang diễn xuất, hứa hẹn gây chú ý với vai ma nữ u sầu trong phim ''Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'' của đạo diễn Lương Đình Dũng.
Bé Quyên tên đầy đủ là Trần Thị Bé Quyên, sinh năm 2001 tại Bến Tre, từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo hình thể 77-57-93 cm, cô lọt top 10 chung cuộc.
Không ngừng nỗ lực, Bé Quyên nhanh chóng ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang. Cô liên tục được các nhà thiết kế hàng đầu như Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà tin tưởng giao vị trí vedette, trình diễn nhiều bộ sưu tập.
Năm 2023 và 2024, người đẹp Gen Z phủ sóng mạnh mẽ, được mệnh danh là ''búp bê sống'' của showbiz.
Rời sàn catwalk, Bé Quyên lại mang đến hình ảnh đối lập, trẻ trung, thanh lịch đúng lứa tuổi 24. Không chỉ dừng ở thời trang, cô còn bắt đầu thử sức với diễn xuất, tham gia một số MV và phim ảnh để trau dồi kỹ năng.
Điểm nhấn mới nhất trong hành trình nghệ thuật của Bé Quyên chính là vai diễn Ngư trong bộ phim kinh dị chiếu rạp Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Đạo diễn Lương Đình Dũng đánh giá cao tiềm năng diễn xuất của người đẹp Bến Tre, dù xuất thân là người mẫu nhưng cô có gương mặt trong trẻo, lối biểu cảm cuốn hút và đôi khi mang nét ma mị.