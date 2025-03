Từ sau bản hit "Good Day", nữ ca sĩ sinh năm 1993 được khán giả ưu ái đặt danh xưng "em gái quốc dân". Cô cũng ghi dấu ấn với “You and I”, “Someday”, “A dreamer”, “Give you my heart”… Tại Hàn Quốc, IU được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc số". Không chỉ xinh đẹp, trình diễn tốt, IU còn có những sáng tác hợp thị hiếu công chúng. Số lượng người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi khác nhau của IU được đánh giá là đông đảo và đa dạng hơn so với các nhóm nhạc K-Pop. (Ảnh: IGNV)