Nhan sắc mê đắm của 'bom sex' hai lần vào vai Bondgirl

Người đẹp sinh con đầu lòng với bạn trai André Meyer vào tháng 1/2017 nhưng luôn giữ kín thông tin về đời tư.

Tháng 7/2021, Léa Seydoux bị nhiễm Covid-19 và tự cách ly tại nhà riêng ở Paris, Pháp khiến cô bị lỡ chuyến đi tới LHP Cannes 2021.

Hiện Léa Seydoux đang đồng hành với dàn diễn viên trong No Time To Die để quảng bá cho bộ phim sau 18 tháng hoãn ra rạp vì dịch bệnh.

Trailer 'No Time To Die' - phim sẽ công chiếu toàn cầu từ 8/10/2021

