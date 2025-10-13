Nhan sắc khó tin của DJ Ngân 98 trước khi thẩm mỹ và bị bắt

Nổi tiếng trên MXH nhiều năm về trước (cùng Mon 2K), tên tuổi DJ Ngân 98 được gắn liền với hình tượng sexy, pho cách ăn mặc táo bạo và những phát ngôn đầy tranh cãi.

Nhưng, trước khi nổi tiếng, Ngân 98 được biết đến như một hot girl sở hữu hình thể cân đối, gương mặt đằm thắm, dịu dàng.﻿