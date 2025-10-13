Nhan sắc khó tin của DJ Ngân 98 trước khi thẩm mỹ và bị bắt

13/10/2025 15:50

Trước khi nổi tiếng cũng như can thiệp dao kéo, Ngân 98 được biết đến với hình ảnh đằm thắm kèm nét đẹp tự nhiên khó cưỡng

Nổi tiếng trên MXH nhiều năm về trước (cùng Mon 2K), tên tuổi DJ Ngân 98 được gắn liền với hình tượng sexy, pho cách ăn mặc táo bạo và những phát ngôn đầy tranh cãi.

Nhưng, trước khi nổi tiếng, Ngân 98 được biết đến như một hot girl sở hữu hình thể cân đối, gương mặt đằm thắm, dịu dàng.﻿

Đáng tiếc, sau này việc can thiệp dao kéo quá nhiều khiến gương mặt của Ngân 98 ﻿gần như thay đổi hoàn toàn. Và nhiều nitizen đã phải tiếc cho hot girl quê Bình Định đồng thời là bạn gái của ca-nhạc sỹ Lương Bằng Quang.

Hình ảnh sau và trước khi thẩm mĩ của Ngân 98﻿

