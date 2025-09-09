Nhan sắc giản dị mà đẹp hút hồn của Hạ Anh - bóng hồng phim gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, giản dị và nụ cười tỏa nắng, Hạ Anh - bóng hồng duy nhất phim 'Mưa đỏ' khiến khán giả xuýt xoa vì đời thường tựa nàng thơ.

Ở tác phẩm điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền - dự án có doanh thu 572 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu, giữa những cảnh quay khốc liệt về Thành cổ Quảng Trị, nhân vật O Hồng do Hạ Anh thủ vai đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Hồng là cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, âm thầm chở chiến sĩ sang sông, mang theo niềm tin và sự sống giữa mưa bom bão đạn. “Hồng không cầm súng, nhưng mỗi chuyến đò của cô chở theo hy vọng. Trái tim nhỏ bé ấy vẫn can trường giữa cái chết cận kề”, Hạ Anh bộc bạch về vai diễn. Trong phim, Hạ Anh ghi dấu bằng nét diễn tự nhiên, ngoại hình mong manh nhưng ánh lên sự kiên cường. Câu chuyện tình lãng mạn, ngắn ngủi của Hồng với chiến sĩ Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai, đã mang đến những khoảnh khắc mềm mại, dịu dàng, làm dịu bớt gam màu bi thương của chiến trường. Lê Hạ Anh sinh năm 1995, quê Gia Lai, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM. Cô bén duyên hoạt động giải trí sau khi giành giải thưởng Ngôi sao thời trang 2011. Người đẹp từng vào chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Hạ Anh góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lưới trời, Lật mặt: 48h, Yêu đi, đừng sợ!, Kế hoạch hoàn hảo, Chiếc vòng ngọc bích, Mùa sậy trổ bông. Tuy nhiên, hành trình của cô khá lặng lẽ, chưa tạo dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Khoảng hai năm gần đây, cái tên Hạ Anh dần được chú ý hơn nhờ góp mặt trong loạt phim truyền hình miền Nam ăn khách như Luật trời, Chiếc vòng ngọc bích, Mùa sậy trổ bông và Kế hoạch hoàn hảo. Nhiều khán giả nhận xét Hạ Anh có gương mặt sáng với đôi mắt tròn, sống mũi thẳng. Nét đẹp giản dị của cô thu hút người đối diện. Sau nhiều năm theo nghề diễn xuất, Lê Hạ Anh không lựa chọn con đường ồn ào. Cô lặng lẽ tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội và vun đắp hình ảnh nghệ sĩ chỉn chu. Sau Mưa đỏ, khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sẽ bứt phá hơn trong những dự án kế tiếp. Về đời sống cá nhân, Hạ Anh khá kín tiếng. Diễn viên tự nhận sống hướng nội, thích sự bình yên, ngại vướng scandal. Mỗi ngày, nếu không bận công việc, cô thích ở nhà đọc sách hoặc đi cà phê với bạn bè.